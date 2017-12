Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, parla del futuro di Sergio Aguero, decisivo contro il Bournemouth: "Sono stato un calciatore e capisco cosa provano i calciatori quando vengono sostituiti. Rispetto Aguero per quello che ha fatto e continuerò a farlo qualsiasi cosa faccia in futuro. E' una leggenda: deciderà del suo futuro e della sua vita. Sono felice che sia con noi e so che i giocatori si arrabbiano quando non giocano, ma tutti meritano di scendere in campo".