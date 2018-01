Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla dopo la vittoria, in rimonta, sul Burnley in FA Cup: " "Entrambi i gol di Sergio Aguero sono stati fantastici, siamo stati furbi e veloci e sono contento di entrambi i suoi gol. È un onore per me avere Aguero in squadra. La qualità che ha è incredibile e abbiamo bisogno di lui per segnare molti gol. Aguero è il tipo di giocatore che in pochi secondi può segnare due gol. È un giocatore essenziale per noi. David Silva? E' una leggenda per il club per quello che ha fatto, sono felice che abbia fatto una dichiarazione e non è facile per lui viaggiare in Spagna e Inghilterra avanti e indietro, ma siamo felici perché tutti stanno giocando bene".