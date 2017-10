Domani sera affronterà il Napoli in Champions League, anche se, rispetto al passato, da titolare inamovibile è passato ad alternativa. Yaya Touré, centrocampista del Manchester City, parla a la Gazzetta dello Sport e del suo mancato arrivo in Italia negli anni passati: "Contatti con l'Inter? In passato ci sono stati diversi contatti con il calcio italiano, ma poi ho seguito strade diverse e importanti come quelle del Barcellona del Manchester City. Futuro in Italia? Mai dire mai nella vita".