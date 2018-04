Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, è stato vicino al Chelsea in estate ma alla fine è andato da Mourinho ai Red Devils. Merito di un rito voodoo. Lo ha spiegato Farhad Moshiri, proprietario iraniano dell’Everton: “Gli abbiamo offerto più del Chelsea, ma la madre, in pellegrinaggio in Africa, lo ha chiamato dicendogli che era stata vittima di un rito voodoo e che doveva andare allo United”. A 24 e 322 giorni Lukaku è il quinto più giovane di sempre a realizzare 100 gol in Premier League.