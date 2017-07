Successo in campo, eccesso fuori: è questa la vita di Romelu Lukaku, attaccante ormai ex Everton e futura perla del Manchester United di Mourinho per la cifra record di quasi 85 milioni di euro, più 17 di bonus. Il 24enne belga infatti è stato arrestato presso una villa di Beverly Hills, in California, dove è in vacanza e dove si stava svolgendo una festa notturna: gli agenti sono stati allertati per il volume troppo altro della musica e hanno richiamato il belga e i suoi amici per cinque volte, prima di interrompere il tutto a causa delle intemperanze della comitiva.



AD OTTOBRE IN TRIBUNALE - Secondo il sito Tmz, al party sarebbe stato presente anche il neocompagno di squadra Paul Pogba: i due compaiono in un video pubblicato via social in cui si danno appuntamento al prossimo allenamento. L’episodio, risalente allo scorso fine settimana, è stato rivelato oggi dalla polizia: il sergente Jay Kim ha precisato che, prima di procedere con il fermo, al giocatore erano stati rivolti diversi inviti ad abbassare il volume. Lukaku dovrà comparire davanti alla Corte superiore di Los Angeles il prossimo 2 ottobre.