Roy Keane non è mai banale. L’ex leggenda dei Red Devils è entrato in tackle su Josè Mourinho: "Non ho mai sentito così tanta spazzatura in vita mia. Perché dobbiamo ascoltare quella spazzatura? E’ il manager del Manchester United, uno dei più grandi club del pianeta. Lui ha la squadra, i giocatori e continua a lamentarsi di impegni e fatica. Hanno avuto vita facile nelle coppe, alcuni buoni pareggi, un sacco di pareggi in casa. Sciocchezze assolute del ragazzo. Non ho mai sentito così tanta spazzatura nella mia vita. Forse il club è troppo grande per lui. Le riserve del Manchester United avrebbero potuto vincere la partita di stasera"