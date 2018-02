Decisivo nella vittoria del Manchester United contro il Chelsea con un gol e un assist, Romelu Lukaku ha parlato a Sky Sports UK e spiegato la decisione di non tornare tra le fila dei Blues la scorsa estate: "Mi aspetterei un po' più di rispetto, ma non mi interessa. Voglio solo migliorare e dimostrare il mio valore sul campo. Pentito di aver scelto lo United e non il Chelsea? No, no, no. Quando prendo una decisione lo faccio con la testa e col cuore, ho fatto la scelta giusta. Come potete vedere, sono in una buona situazione. Sono con un allenatore e dei compagni che mi spingono a migliorare ogni giorno".