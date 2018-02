José Mourinho, manager del Manchester United, parla in conferenza stampa del mercato dei Red Devils, spiegando quelli che saranno i prossimi obiettivi: "Dobbiamo prendere un centrocampista perché perderemo Michael Carrick. Necessitiamo di equilibrio in squadra, e l’ho già detto mesi fa: potete accusarmi di diverse cose, ma non che vi racconti bugie. Vi ho già anticipato che non vogliamo acquistare attaccanti o ali: stiamo cercando un centrocampista". Né esterni offensivi né attaccanti, quindi, per il momento, si defila dalla corsa per Perisic e Icardi.