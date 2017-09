José Mourinho, manager del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida Champions contro il Basilea: "In Champions ci sono sempre 4-5 squadre con una qualità incredibile e grande esperienza. Questo fa sempre la differenza. Noi dovremo provare a qualificarci per gli ottavi e a quel punto goderci la sfida con le migliori d'Europa. Il Basilea? Siamo forti e giochiamo bene, pensiamo di avere le carte in regola per vincere. Diciamo che siamo una candidata a vincere questa partita, così come le prossime. Lo scorso anno il Real Madrid e la Juventus hanno giocato l'ultimo mese di campionato con le riserve in modo da arrivare in fondo alla Champions con i migliori in ottime condizioni, noi in Premier non possiamo permetterci una cosa del genere".



"Il Manchester United torna nel suo habitat naturale, è lì che deve essere stagione dopo stagione. Per qualcuno ci sarà la motivazione dell'esordio, per cui non vediamo l'ora di andare in campo e spero che anche l'Old Trafford provi le stesse nostre sensazioni. Essere umili è ammettere che l'avversario (il Basilea, ndr) ha la stessa nostra ambizione e che può perfettamente venire qui e, come già successo in passato, darci un dispiacere. Ma siamo forti, stiamo giocando bene e con fiducia in noi stessi e, per quanto sia una partita difficile, proveremo a vincere".