José Mourinho, manager del Manchester United, parla dopo il pareggio, per 0-0, contro il WBA: "Gare equilibrata? Sorrido. Quando una squadra passa la linea di metà campo, una volta per 90 minuti e quando l'altro squadra non fa altro che provare a segnare, mi si può chiedere se è stato un match equilibrato? De Gea ha dormito ma ha fatto una parata divertente alla fine. Una squadra aveva la palla, una squadra non l'aveva. Una squadra ha cercato di vincere, l'altra ha cercato solo di pareggiare. Un portiere ha fatto una cosa divertente, l'altro solo grandi parate. Abbiamo conquistato un sacco di pareggi in questa stagione. Le squadre vengono qui solo per difendere. I portieri vengono qui per essere protagonisti. Abbiamo battuto chiunque sulla qualità del gioco, del possesso, dell'ambizione ma abbiamo pareggiato troppe gare".