Dopo la vittoria conquistata contro il Tottenham, il manager del Manchester United José Mourinho si è lamentato del mancato supporti dei tifosi nei confronti di Romelu Lukaku: "Vorrei che i tifosi mi spiegassero perché non lo sostengono così tanto perché dà tutto e credo che non sia giusto, sia quando segna che quando non segna fa la differenza. Non credo sia affatto giusto, quindi sono un po' deluso, ma non di lui. Di lui sono molto contento".