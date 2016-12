Intervistato in esclusiva da SkySports, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato del proprio futuro sulla panchina dei Red Devils: "Non c'è stato nessun rinnovo, c'è già un accordo per tre anni. Ma non è la cosa più importante, ho il supporto della società. Ho tre anni di contratto, ma credo proprio resterò qui per più anni. Se poi dovesse arrivare una proposta di prolungamento firmerei senza dubbi".