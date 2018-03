José Mourinho, allenatore del Manchester United, parla di Zlatan Ibrahimovic, fresco di addio ai Red Devils per raggiungere i Los Angeles Galaxy: "Per me è sempre triste quando un giocatore si avvia a fine carriera. Ricordo l'ultima gara di Figo quando ero all'Inter come uno dei momenti più tristi. Zlatan è un giocatore di livello mondiale che ci manca ora e ci mancherà in futuro perché non tornerà più ai suoi livelli".