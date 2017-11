José Mourinho, tecnico del Manchester United, parla dopo la sconfitta a Stamford Bridges contro il Chelsea di Antonio Conte: "Siamo sempre secondi, non quinti, settimi o ottavi. Abbiamo 18 squadre in una posizione difficile rispetto alla nostra, poi otto punti sono otto punti. Abbiamo affrontato le partite più importanti in un momento difficile con tante assenze, anche se non voglio parlare degli infortunati. Voglio soltanto ringraziare Fellaini per la prestazione di oggi: ha dato tutto, nonostante si fosse allenato con la squadra soltanto ieri per la prima volta".