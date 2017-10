José Mourinho, tecnico del Manchester United, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benfica: "Il nostro obiettivo domani è di centrare la qualificazione. Il seguente è vincere il girone. Siamo pronti, faremo il massimo sapendo che sarà dura. Conosciamo il Benfica, che vorrà vincere questa partita, perché per loro è l'ultima possibilità di poter ancora sperare di accedere agli ottavi. I miei sanno che sarà dura, il Benfica è più forte di quanto ha dimostrato fino ad oggi. Lukaku? Ciò che fa per la squadra è fantastico, per me è un intoccabile".