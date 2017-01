José Mourinho, manager del Manchester United, ha parlato di Martial dopo la vittoria contro il Middlesbrough della sua squadra: "Oggi ha giocato bene, so che ha un talento speciale così come Mkhitaryan che ha attraversato un momento difficile come lui. Anthony deve ascoltare di più me e meno al suo agente... In allenamento parlo e consiglio spesso i miei giocatori e lui ha le potenzialità per essere un top player. L'agente Mkhitaryan all'epoca mi ha chiamato e mi ha detto che era dalla mia parte e che il giocatore aveva bisogno di me. Con l'agente di Martial la situazione è diversa: ogni giorno c'è qualche sua dichiarazione nuova sui quotidiani".