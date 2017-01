José Mourinho, manager del Manchester United, parla dopo la vittoria per 4-0 contro il Reading in FA Cup, elogiando Rooney, che ha raggiunto a quota 249 gol in cima alla classifica dei marcato dei Red Devils Sir Bobby Charlton: "Il suo miglior giorno deve ancora arrivare.Questa non è stata la sua miglior giornata, questa deve ancora arrivare è solo questione di vedere quando arriverà. E' incredibile ciò che ha fatto - ha detto ancora Mourinho - perché tutti conoscono Sir Bobby Robson ed è straordinario che Wayne abbia segnato lo stesso numero di goal per lo United. E il prossimo goal che metterà in rete farà di Rooney il miglior cannoniere nella storia del Manchester United, quello sarà il suo miglior giorno".