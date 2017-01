Come riporta ESPN, la carriera di Wayne Rooney al Manchester United sembra essere agli sgoccioli. Infatti l'ex baby fenomeno inglese che sta per altro battendo ogni record con la casacca rossa dei Red Devils, in estate con tutta probabilità accetterà la maxi offerta che ha ricevuto in queste ore dalla Cina.

Infatti come scrive il Sun, l'inglese in terra orientale guadagnerebbe 1 milione di sterline alla settimana. Stipendio che ne farebbe il calciatore più pagato in assoluto.