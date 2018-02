Owen, ex centrocampista di, parla alla BBC di Paul, un vero e proprio caso in casa Red Devils: “Qui tutti parlano del prezzo del suo cartellino, dei social media, del suo taglio di capelli, ma in verità lui è un calciatore incredibile, un grande compagno di squadra e un ragazzo adorabile. E’ nel club perfetto. Secondo me dovrebbe essere impiegato nel 4-3-3 da interno sinistro di centrocampo, così da poter avere maggiore successo come nella Juventus“.