Antonio Valencia, esterno del Manchester United, ha parlato di quando i Red Devils manifestarono interesse per lui: "Mi ricordo che Steve Bruce mi ha detto che lo United era interessato a me, ma io in realtà non gli credevo e mentre stavo ridendo mi ha ripetuto: "No, sul serio, sono molto interessati a te', ha insistito. Un paio di giorni prima che l'affare è stato annunciato ufficialmente, mi sono incontrato con Sir Alex e, quando ho guardato negli occhi del manager proprio di fronte a me, ho capito che lui era serio sul mio acquisto, e mi ha dato la sua parola e mi ha detto che tutto sarebbe stato risolto. E' stato un momento incredibile e quella sera non sapevo se piangere o gridare o cosa fare. Ho chiamato la mia famiglia in Ecuador e abbiamo chiacchierato e neanche loro mi credevano! Ma per fortuna tutto è andato avanti e ho firmato per lo United".