Il Manchester United potrebbe dire addio a Michael Carrick, e Carrick potrebbe dire addio al calcio. Tutto dipenderà dall’arrivo del rinnovo contrattuale o meno. In forza ai Red Devils dal 2006, il calciatore ha annunciato che, se il Manchester non gli offrirà il rinnovo, lascerà il calcio questa estate. O almeno il calcio inglese: “Non riesco a immaginarmi con altre maglie al di fuori di quella dello United – ha dichiarato in un programma televisivo della Bbc Carrick – certamente non qui in Inghilterra”. Dopo Rooney è il giocatore con più presenze in squadra (oltre 400 totali e 22 nella stagione corrente) e con il Manchester ha vinto 5 Premier e una Champions League nel 2008. La storia d’amore però potrebbe terminare prima di quanto avesse immaginato: “Non penso mi offriranno un’estensione del contratto, anche se è quello che vorrei, ma è ancora presto per tirare le conclusioni, si deciderà tutto a fine stagione”.