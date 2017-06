Il Manchester United, stando a quanto riportato dalla stampa inglese, è pronto a dare fuoco alle polveri per quanto riguarda il mercato in entrata. Oltre a Morata, ai Red Devils piacciono diversi giocatori, tutti legati all'Inter; in primis Ivan Perisic, per il quale il club inglese ha già avviato una trattativa ufficiale offrendo circa 35 milioni di euro, in secondo luogo anche James Rodriguez, che piace sia ai nerazzurri che allo United ed è valutato oltre 50 milioni dal Real Madrid..