Nel post partita di Napoli-Juventus, in conferenza stampa, Maurizio Sarri spiega il motivo per il quale, nei concitati minuti finali del match, gli azzurri non hanno restituito la palla ai bianconeri, che l'avevano buttata fuori dal campo per permettere di soccorrere Cuadrado, a terra con i crampi: "Non vedo perché debba fare un gesto di fair play contro una squadra che negli ultimi 25 minuti stava perdendo tempo azione su azione. Se siamo sportivi, siamo sportivi tutti e due, altrimenti ognuno fa il proprio gioco. Loro perdevano tempo perché ne avevano bisogno e noi non avevamo tempo di restituire il pallone. Se l'atteggiamento loro fosse stato diverso, anche l'atteggiamento nostro sarebbe stato diverso".



L'allenatore del Napoli prosegue: "Non accetto critiche dal punto di vista della sportività su questa squadra. In campionato abbiamo fatto circa 180 falli in meno della Juventus con una ventina di cartellini gialli in meno della Juventus e di tutte le altre squadre, la mia squadra è la più corretta di tutti. Se stasera si è presa una certa decisione, è stato perché dall'altra parte c'era un certo atteggiamento. Stop. Ognuno ha fatto il suo".