Il Manchester City continua nella sua operazione di investimento su talenti futuri. Dopo Sanè e Gabriel Jesus, rispettivamente classe '96 e '97, ecco che il club inglese è pronto a prender un talento ancora più giovane: si tratta di Nabil Touaizi, attaccante quindicenne del Valencia, autore di oltre 70 gol negli ultimi due anni. Le due squadre, secondo il Mirror, hanno già trovato un accordo per il giocatore marocchino, nato in Spagna, sulla base di 350.000 mila euro, accettata dal Valencia per i noti problemi finanziari. In caso di esordio in prima squadra, poi, il City verserà dei bonus pari a circa 2 milioni di euro.