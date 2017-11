Oggi alle ore 15.15, presso l'Etihad Stadium di Manchester, va in scena il primo big match dell'undicesima giornata di Premier League, in attesa della sfida tra Conte e Mourinho in programma alle 17.30: scendono in campo infatti la prima e la quinta forza del campionato, il Manchester City di Pep Guardiola e l'Arsenal di Arsene Wenger. I Citizens, reduci dal passaggio del turno in Champions e dalla bella vittoria ottenuta al San Paolo di Napoli, ricevono i Gunners, che hanno pareggiato 0-0 in casa contro la Stella Rossa ottenendo comunque la qualificazione ai sedicesimi di Europa League: con una vittoria li taglierebbero fuori da ogni velleità di titolo, portandosi a più dodici punti dopo solo undici giornate e mantenendo invariato inoltre il vantaggio sulle inseguitrici. Ultima chiamata per l'Arsenal, che vuole una prova di forza per rientrare in zona Champions League.