Il Manchester City perde 2-1 in casa col Basilea, ma si qualifica ai quarti di finale in Champions League grazie alla vittoria per 4-0 dell'andata in Svizzera. Guardiola lancia il giovane inglese Foden, classe 2000. In panchina Ederson, de Bruyne e Aguero. Dall'altra parte è assente per squalifica Xhaka, fratello del centrocampista dell'Arsenal. Arbitra il ceco Kravolec. Gabriel Jesus porta in vantaggio il Manchester City, che poi si fa rimontare dal Basilea con i gol di Elyounoussi e Lang.