L'Etihad Stadium si infiamma: alle 17 si gioca Manchester City-Chelsea, big match della 29esima giornata di Premier League. All'andata successo per la squadra di Guardiola, capace di espugnare Stamford Bridge grazie a De Bruyne, al ritorno cambia l'attore protagonista ma non il copione: ancora 1-0 per gli Sky Blues, questa volta a decidere l'incontro è Bernardo Silva con un taglio alle spalle di Marcos Alonso. La squadra di Conte non riesce a reagire, il passaggio di consegne si concretizza: il Man City ora è a +18 sul Liverpool secondo in classifica (+16 qualora lo United battesse domani il Crystal Palace), la conquista della Premier League è sempre più vicina.