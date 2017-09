Pessime notizie per il Manchester City e per il difensore classe '94 Benjamin Mendy. Il consulto al quale si è sottoposto oggi il difensore francese ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per l'ex calciatore del Monaco, infortunatosi in occasione dell'ultimo match di campionato contro il Crystal Palace, si prospetta uno stop di diversi mesi.





Bad news guys ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL... but will be back soon & stronger hopefully