L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato in vista del Boxing Day contro l'Hull: "Ci alleneremo alla vigilia e anche a Natale, quindi prenderemo il pullman nel pomeriggio per Hull. Ci prepareremo come se non fosse Natale. E' il mio primo anno in Inghilterra e molti mi dicono che a Natale devi essere concentrato. Quello che ho imparato da quando sono arrivato è che il gap fra le prime 10 e le altre squadre non è così grande. Altre persone hanno sottolineato prima che arrivassi io quanto siano complicate tutte le partite per cui non mi aspetto gare facili. Dobbiamo essere preparati".



"Il Chelsea è così in alto perché ha vinto 11 gare di fila. L'Hull è partito abbastanza bene, la sua situazione attuale non è positiva ma ho visto molte delle loro partite e sono una squadra speciale. Il mercato di gennaio? A oggi sono felice di quello che abbiamo e ho fiducia nei giocatori a disposizione. Non sto negando che forse cercheremo qualcosa, ma penso che non succederà nulla. Crediamo nelle qualità dei calciatori che sono qui".