Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato, ai microfoni di Premium Sport, della vittoria della sua squadra contro il Monaco. Risultato finale 5-3, ecco il suo commento: "Ci siamo trovati una partita con due squadre che vogliono attaccare e buttarsi sempre in avanti. Non è facile difendere con tanto campo dietro contro tutti questi giocatori veloci e di talento come Falcao, Mbappè e Lemar. Ho chiesto solo di essere forti mentalmente, solo questo, di essere gruppo. Aguero per me non deve superare nessun esame, lo conosco bene. Ha giocato con la squadra, e abbiamo vinto una partita bella contro una squadra fortissima".