Al termine della partita contro il Crystal Palace, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha fornito i primi aggiornamenti sulle condizioni di Gabriel Jesus e Kevin de Bruyne, usciti dal campo entrambi molto sofferenti. Per l'attaccante brasiliano si temono lesioni gravi al ginocchio sinistro, mentre il belga ha subito una forte contusione alla gamba destra in un contrasto con Puncheon. "Gabriel Jesus dovrebbe restare fuori un mese, forse due, mentre per Kevin speriamo di essere fortunati come è avvenuto in passato", ha dichiarato Guardiola in attesa degli esami strumentali.