Ilha trovato il nuovo. Secondo il Daily Mailha scelto Boubakary, centrocampista del, come erede dell’ivoriano. Il classe ’99 è stato prelevato dai biancorossi la scorsa estate dalle giovanili delPSG, in un’operazione simile a quella che fece la Juventus per Coman. Il giovane francese, già 9 presenze in stagione, è una mezzala moderna, capace di costruire gioco e bravo nell’interdizione. I Citizens vorrebbero acquistarlo in questa sessione di mercato, per poi lasciarlo in prestito in Francia fino a giugno.