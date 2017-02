Pep Guardiola, manager del Manchester City, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Monaco: "Non avevamo bisogno di un risultato come quello del PSG contro Barcellona per conoscere il livello del calcio francese. La mia valutazione del Monaco rimane la stessa. Sono una grande squadra, se parliamo di numeri e analizziamo i gol fatto, possiamo vedere che raramente hanno chiudono le sfide con un solo gol. Lemar e Bernardo Silva sono fantastici".