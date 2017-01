Adesso basta. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha dichiarato in conferenza stampa: "Non parlerò più di arbitri, l'ho fatto ma ho imparato che è meglio non fare commenti su questo tema, non voglio sprecare le mie energie. Vincere aiuta per il futuro, ma questo club ha un progetto a lungo termine che va oltre i giocatori e l'allenatore. Quello che dobbiamo fare adesso è consolidare un'idea di gioco, l'allenatore deve mettere la sua filosofia sul tavolo e convincere gli altri a seguirla. Se ci si riesce, le vittorie arriveranno".