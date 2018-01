Secondo il Sun il Manchester City ha puntato Riyad Mahrez per ovviare all'assenza forzata di Sanè, fuori per un mese e mezzo causa infortunio. Guardiola, che nel settore offensivo si è visto sfilare in questa finestra di mercato dal Manchester United Sanchez, ha intenzione di mettere sul piatto 60 milioni di sterline per arrivare subito all'algerino. L'esterno vuole partire, ma sarà difficile vincere la volontà di Claude Puel, restio a perdere un elemento così importante a metà stagione.