Pep, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa di Lega che i suoi giocheranno domenica pomeriggio alle 17.30 contro l’DUBBIO JESUS - “, ma si è allenato in questi giorni e sta sempre meglio”.. Siamo qui per questo, siamo ancora in corsa su tre fronti. Il primo passo era arrivare in finale di coppa di lega e ci siamo riusciti.”.“Non ho nessuna opinione al riguardo, devo osservare bene, ma credo di capire come funziona.”.“Ha un problema muscolare, non so se sarà pronto”.”.. Adesso dobbiamo solo pensare a vincere questo titolo prestigioso”.