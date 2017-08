Di questi tempi nulla è impossibile sul mercato. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce tra i media inglesi che Lionel Messi potesse lasciare il Barcellona per volare a Manchester a riabbracciare Guardiola. Il City era pronto a pagare la maxi clausola di 300 milioni per il campione argentino ma ieri al termine dei sorteggi di Champions League il ds spagnolo Begiristain ha fatto chiarezza sulla situazione chiudendo il caso e assicurando che Messi non si muoverà da Barcellona in questo mercato, per la gioia di tutti i tifosi blaugrana.