Durante il match di Premier League tra Crystal Palace e Manchester City, l'esterno brasiliano dei Citizens Gabriel Jesus ha rimediato un preoccupante infortunio al ginocchio in seguito una caduta susseguente ad un contrasto aereo con Townsend, che gli ha provocato una torsione. Il classe '97 ha provato a rimanere in campo per qualche minuto prima di gettare la spugna al 23', tra le lacrime: al suo posto è entrato Sergio Aguero. Apparentemente aleggia il sospetto che il giocatore abbia rimediato una lesione al legamento crociato, che ne comprometterebbe la partecipazione al prossimo Mondiale: si attendono accertamenti in merito.