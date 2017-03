Sfida che vale un posto in Champions tra Manchester City e Liverpool. Questo la sfida presentata dai numeri Opta: il Manchester City ha perso cinque degli ultimi sei scontri di Premier con il Liverpool (1V). In effetti, il Liverpool ha ottenuto quattro successi consecutivi contro il City in campionato per la prima volta dal 1981 (7). Il City prende gol da 12 gare di fila contro i Reds (2V, 4N, 6P), con 23 reti al passivo in tutto. La prossima sarà la 200esima vittoria interna del City in Premier League. Solo altre sette società hanno raggiunto quel traguardo. Il City è la vittima preferita di Philippe Coutinho in Premier League (4 gol).Sergio Aguero ha affrontato quattro volte il Liverpool in Premier League all’Etihad Stadium, segnando in ogni occasione (4 gol).



Aguero ha raggiunto la doppia cifra per la sesta stagione su sei in Premier League, nessun altro ce l’aveva fatta prima di lui (Eric Cantona lo fece per cinque stagioni). Il Liverpool è imbattuto da nove gare contro squadre che occupano le prime sei posizioni in classifica (5V, 4N). Jurgen Klopp ha battuto Pep Guardiola cinque volte in gare ufficiali (incluso un successo ai rigori), più di qualunque altro allenatore.