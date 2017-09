Soddisfatto della prova della sua squadra, preoccupato per l'infortunio di Benjamin Mendy. La sospetta lesione ai legamenti del ginocchio rimediati nel match con il Crystal Palace lascia pensare a un lungo stop del nazionale francese. "Aspettiamo di sapere come andrà la visita a Barcellona - ha detto Guardiola dopo la vittoria sullo Shakhtar nella seconda gara di Champions League che vede il ManCity nello stesso gruppo del Napoli -. Purtroppo temiamo un lungo stop, mi dispiace molto per lui ed è un problema per noi. Vediamo cosa riusciremo a fare a gennaio, abbiamo qualche giocatore come Danilo, Delph e Zinchenko che possono sostituirlo, ma alla riapertura del mercato bisognerà trovare una soluzione".