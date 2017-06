Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola che l'anno prossimo punta alla vittoria della Premier League ha messo nella lista delle cessioni anche Samir Nasri. Il talento francese classe '87 in questa stagione è andato in prestito al Siviglia ma in questo momento è difficile collocarlo in una squadra a causa del suo alto ingaggio e l'unico club che ha mostrato un po' interesse è stato il Marsiglia. La valutazione che il club inglese fa del giocatore è di circa 18 milioni di euro come riporta il Sun.