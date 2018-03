Quale futuro per Fred, centrocampista dello Shakhtar e avversario della Roma questa sera in Champions League? Lo spiega l'amministratore delegato del club ucraino, Sergei Palkin, al Corriere della Sera: "E' già del Manchester City? No, ma sicuramente andrà via a giugno. Se non al City, al Manchester United. E' pronto per i migliori palcoscenici perché oltre ad essere bravo è molto professionale. Se gli chiedessi di restare un altro anno con noi, lo farebbe".