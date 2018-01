Il Manchester City non ha la pancia piena. Dopo aver pagato la clausola per il difensore basco dell'Athletic Bilbao Laporte, il club allenato da Guardiola è piombato su Riyad Mahrez, per sostituire l'infortunato Sané, costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per circa due mesi. Secondo France Football i Citizens avrebbero offerto al Leicester oltre 60 milioni di sterline (oltre 65 milioni di euro) per l'esterno offensivo algerino, che ha già detto sì. Al momento le Foxes fanno muro, ma non sono esclusi rilanci.