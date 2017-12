Come si legge sul Daily Star, il Manchester City segue il centrocampista spagnolo del Barcellona, Sergio Busquets in vista della prossima stagione per il dopo Yaya Touré.



Il club inglese allenato da Guardiola cerca un difensore sul mercato di gennaio. Secondo il Daily Telegraph, in alternativa all'italiano Leonardo Bonucci del Milan, nel mirino ci sono l'olandese Virgil van Dijk del Southampton, il nord-irlandese Jonny Evans del West Bromwich Albion e lo spagnolo Inigo Martinez della Real Sociedad.