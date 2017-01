Il Tottenham per non far scappare il Chelsea, il Manchester City per il rilanciarsi e rialzarsi dopo un periodo no. Sfida ai piani alti in Premier League, tra le squadre di Pochettino e di Guardiola. L'ex tecnico del Barcellona ha già perso cinque gare in campionato in questa stagione: non ha mai superato questa soglia nella sua carriera di allenatore. Di fronte ha una vera bestia nera, quell'Eriksen che all'Etihad, in Premier, ha sempre fatto gol.



Da una parte Kane, dall'altra Aguero (e con un Gabriel Jesus nel motore): il centravanti degli Spurs ha segnato 5 degli ultimi 10 gol del Tottenham, il Kun, invece, vuole allontanare le voci di mercato.