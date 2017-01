Secondo quanto riportato dal The Sun, nel corso del mese di dicembre i dirigenti del Manchester City sono volati in Spagna per trattare con le controparti del Barcellona. L'obiettivo dell'incontro? Il futuro di Leonel Messi per cui i Citizens sono disposti a vere e proprio follie. Nessuna offerta concreta è stata presentata, ma c'è l'intenzione di arrivare ad offrire fino a 115 milioni di euro.