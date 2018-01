Il difensore classe '94 Aymeric Laporte è a un passo dal Manchester City. Il club inglese ha versato alla Liga la clausola rescissoria da 65 milioni di euro, come ufficializzato dall'Athletic Bilbao. Il giocatore volerà nelle prossime ore a Manchester per le visite mediche di rito, prima della presentazione fissata per domani. Laporte ha salutato nel frattempo i tifosi dell'Athletic Bilbao con una lettera pubblicata dal profilo Twitter della società basca: "Ringrazio tutti voi per quanto mi avete dato. Sono arrivato da ragazzino e sono cresciuto umanamente e professionalmente. Ora affronterò un nuovo capitolo della mia carriera, ma non voglio che questo sia un addio, bensì un arrivederci. Lascio una squadra unica, diversa da tutte le altre, che non dimenticherò mai".