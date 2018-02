Erano giovani, poco più che adolescenti, tutti tra i 21 e i 22 anni. Avevano margini di miglioramento esponenziali., apripista della moderna era della Coppa dei Campioni, competizione nata da appena tre anni: si tratta dei Busby Babes (i ragazzi di, l'allenatore), un manipolo di ragazzi divenuti icona di attaccamento alla maglia del. Storie, ad oggi, irripetibili. Le analogie storiche con il Grande Torino e la tragedia che ne ha segnato la fine si sprecano, così come quanto accaduto ai giorni nostri alla Chapecoense: colpi durissimi da assorbire, di cui farsi una ragione è praticamente impossibile.- QuelBusby e i suoi ragazzi erano, dopo aver staccato il pass per le semifinali di Coppa Campioni trionfando nel doppio confronto contro la Stella Rossa: avrebbero incrociato il Milan. Il volo 609 della British Airways, tappa intermedia nel tragitto verso casa, per rifornirsi di carburante. Una serie di(lunghezza della pista insufficiente),(la presenza di ghiaccio)causarono la collisione dell'aereo, che aveva ritardato il decollo a causa dell'insufficiente velocità, con la recinzione: inevitabile l'esplosione.(ai quali va aggiunta buona parte di staff e giornalisti)- su tutti, l'astro nascente Duncan Edwards, centrocampista considerato il più talentuoso di tutti, ricordato QUI -, mentre il loro 'padre putativo' Matt Busby e altri uomini, compreso il futuro Campione del Mondo 1966ebbero la sorte dalla loro parte, nonostante le gravi ferite riportate.dei Busby Babes, se tutto ciò non fosse accaduto?Impossibile dirlo con certezza, col senno di poi: la storia non si fa certo con le sliding doors, ma il disastro aereo di Monaco di Baviera è stato senz'altro un duro colpo per il calcio. Una ferita che non si è del tutto rimarginata, nonostante i pochi sopravvissuti siano riusciti a ripartire da zero, gettando le basi per quello che dieci anni dopo, nel '68, sarebbe stato il primo trionfo in Coppa dei Campioni di una squadra inglese (l'anno precedente trionfarono gli scozzesi del Celtic) sempre con Busby in panchina: