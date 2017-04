Dopo le gare di ieri, di oggi e in attesa del Monday Night, continua alle 17 la 33esima giornata di Premier League, con il big match del turno: a Old Trafford si affrontano infatti il Manchester United di Josè Mourinho e il Chelsea di Antonio Conte, in una sfida che non è ma banale, ma soprattutto questa volta, per gli obiettivi in palio. I Blues infatti devono obbligatoriamente trovare i tre punti, per non vedere ridotto in maniera preoccupante il vantaggio sul Tottenham secondo in classifica e per non riaprire un campionato che pareva ormai chiuso. D'altro canto i Red Devils devono difendere il quinto posto da Arsenal ed Everton e possono ancora sperare di raggiungere la quarta piazza, distante 4 punti e occupata dai cugini del City. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber, Zlatan Ibrahimovic e Diego Costa, entrambi a quota 17 reti in campionato, oltre a quella tra i due tecnici, rivali accaniti e già molto vicini e nervosi in questa stagione, in Premier come in FA Cup.