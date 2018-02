Dopo le gare di ieri e in attesa della finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Arsenal, continua oggi alle 15.05 la 28esima giornata di Premier League, con il big match dello stadio Old Trafford di Manchester tra Manchester United e Chelsea: una sfida importantissima in chiave qualificazione alla prossima Champions League, visto che Red Devils e Blues sono rispettivamente al terzo e al quarto posto della classifica, le ultime due posizioni valide per l'accesso alla massima competizione europea, a quota 56 e 53 punti, a meno 16 e meno 19 dalla capolista Manchester City. Entrambe le squadre non vivono un momento idilliaco, con due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato e un pareggio per 0-0 e 1-1 contro Siviglia e Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Sarà Lukaku contro Hazard, sfida tra compagni di nazionale nel Belgio di Martinez, ma sarà soprattutto Josè Mourinho contro Antonio Conte: i due si ritrovano sul campo per la prima volta dopo i numerosi screzi e le profonde accuse che si sono lanciati in questi mesi. Il portoghese e l'italiano si scambieranno una stretta di mano riparatrice o continueranno ad ignorarsi?